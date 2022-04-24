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Появились кадры с места пожара на Кутузовском проспекте в Москве

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Кадры с места пожара на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого погиб один человек, появились в воскресенье, 24 апреля, в распоряжении «Известий».

На кадрах видно большое количество пожарной техники, приехавшей на ликвидацию возгорания. Кроме того, на видео попали жильцы дома, наблюдающие за происшествием со двора.

О пожаре, в результате которого погиб один человек, стало известно ночью 24 апреля. Жителей дома, где было обнаружено возгорание, эвакуировали. По предварительным данным, очаг пожара возник на седьмом этаже. На данный момент пожар, площадь горения которого составила 60 кв. м, ликвидирован.

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