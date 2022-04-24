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Врач Жемчугов спрогнозировал дальнейшее распространение коронавирусной инфекции

Врач Жемчугов: коронавирус станет сезонной инфекцией или найдет нового хозяина в природе
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Коронавирус может превратиться в сезонную инфекцию или «обрести хозяина» в природе. Об этом в воскресенье, 24 апреля, в беседе с ТАСС рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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«Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый — он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное, и наоборот — при смене времен года), второй — он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах», — отметил он.

По мнению врача, появление резервов COVID-19 в животном мире не представляет опасности для человека, поскольку является нормальным этапом.

«Это цель вируса как сообщества — сохраниться и выжить как вид. Он останется, и будут отбираться именно те мутации, которые будут способствовать его переходу в другой резервуар. Собственно, как он и пришел в человечество. То есть, где-то, как-то произошла мутация, которая сделала возможным размножение вируса на человеке», — добавил Жемчугов.

Отмечается, что при этом постепенно популяционный иммунитет людей будет снижаться, и по мере этого человечество снова начнет болеть коронавирусом, «получая вирус от хозяина-животного из природы».

Ранее, 21 апреля, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм COVID-19 «Дельта» практически исчез из России, однако может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации. В ведомстве отметили, что в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тыс. населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее. Также в ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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