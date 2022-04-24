Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для военных и гражданских российских самолетов, направляющихся в Сирию, сообщил в субботу, 23 апреля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для военных и даже гражданских самолетов РФ, направляющихся в Сирию. Мы давали трехмесячный срок. У них были разрешения до апреля», — цитирует его Daily Sabah.

Чавушоглу добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже проинформировал об этом президента России Владимира Путина, отмечает «Газета.Ru».

20 апреля Чавушоглу заявил, что Турция не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на дипломатическое давление, так как стремится помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

11 апреля Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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