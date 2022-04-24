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На севере Японии нашли четырех человек после исчезновения круизного корабля

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Как минимум четыре человека найдены в районе, где пропало круизное судно KAZU 1 — около острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает телеканал NHK.

Информация о состоянии найденных пассажиров не приводится.

Судно в субботу отправило сигнал о затоплении, а затем связь была потеряна. На борту KAZU 1 находились 24 человека, включая двоих детей, а также капитан и помощник.

Сообщается, что отправленные на поиски корабля вертолет и катер береговой охраны не обнаружили его.

Отмечается, что поисковая операция продолжается. В ней также участвуют военные Сил японской самообороны. Кроме того, премьер-министр страны Фумио Кисида остановил свою рабочую поездку и вернулся в столицу для координации действий в связи с происшествием.

Ранее, 23 апреля, судно, на борту которого находилось приблизительно 60 человек, затонуло вблизи основного морского порта Триполи в Ливане. Пока судьба людей, находившихся на катере, неизвестна. К месту происшествия в порт Триполи направлены семь карет скорой помощи.

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