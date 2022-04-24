Жители Греции впервые с начала пандемии начали праздновать Пасху без ограничений

Жители Греции в этом году смогут отпраздновать Пасху без многих ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. Такой информацией поделилось издание iefimerida.

Эллада постепенно возвращается к нормальной жизни после начала начала пандемии коронавируса.

В этом году, в отличие от предыдущих, все религиозные мероприятия будут проходить в обычном режиме. Также в честь главного христианского праздника пройдут маскарады на всех открытых площадках. При этом посетители богослужений и других публичных мероприятий всё еще обязаны носить маски, так как предписание на их ношение действует в Греции до 1 июня 2022 года, отмечается в публикации от 14 апреля.

Ночью 24 апреля жители Херсона провели пасхальный крестный ход. Благодаря усиленным мерам безопасности и защите российских военных жители города смогли провести торжество. Ради праздника в городе даже был отменен комендантский час.