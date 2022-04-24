Прямой эфир
Сюжет:

Жители Греции впервые с начала пандемии начали праздновать Пасху без ограничений

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Греции в этом году смогут отпраздновать Пасху без многих ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. Такой информацией поделилось издание iefimerida.

Расти большой: повлияли ли масштабные локдауны на экономику Китая
И почему количество не всегда перетекает в качество

Эллада постепенно возвращается к нормальной жизни после начала начала пандемии коронавируса.

В этом году, в отличие от предыдущих, все религиозные мероприятия будут проходить в обычном режиме. Также в честь главного христианского праздника пройдут маскарады на всех открытых площадках. При этом посетители богослужений и других публичных мероприятий всё еще обязаны носить маски, так как предписание на их ношение действует в Греции до 1 июня 2022 года, отмечается в публикации от 14 апреля.

Ночью 24 апреля жители Херсона провели пасхальный крестный ход. Благодаря усиленным мерам безопасности и защите российских военных жители города смогли провести торжество. Ради праздника в городе даже был отменен комендантский час.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022