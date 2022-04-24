Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турецкое небо закрыто для военных и гражданских российских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — приводит его слова газета Daily Sabah.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о закрытии воздушного пространства.

Ранее, 11 апреля, Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией.

Совет ЕС 26 февраля в качестве санкций из-за Донбасса запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти лайнеры. Кроме того, Евросоюз запретил ремонт и модификацию этих судов. В документе альянса уточнялось, что такая мера распространяется на любые самолеты независимо от того, произведены ли они на территории стран Европейского союза или нет.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».