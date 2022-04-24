Минобороны сообщило о поражении терминала с западным оружием на аэродроме у Одессы

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточными ракетами уничтожили пункт логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме под Одессой, где в большом количестве хранилось иностранное оружие. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», — подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, сообщается, что в результате ударов ВС РФ уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений

Ранее, 21 апреля, президент США Джо Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером $800 млн. Президент США отметил, что на прошлой неделе он уже подписывал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. В пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

В российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля российский президент Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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