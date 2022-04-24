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Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 23 апреля, сообщил о закрытии воздушного пространства страны для военных и гражданских самолетов РФ, направляющихся в Сирию.

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«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — цитирует его газета Daily Sabah.

Как отметил глава МИДа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о закрытии неба своему российскому коллеге Владимиру Путину.

11 апреля Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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