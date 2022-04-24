СК РФ запросит у Минобороны данные об украинских провокациях

Следственный комитет России (СКР) запросит у Министерства обороны сведения о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил (ВС) в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине, говорится в сообщении ведомства 23 апреля.

Следователи намерены изучить материалы в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима.

«По данным Минобороны РФ, на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также на Запорожской АЭС возможны провокации киевского националистического режима. Кроме того, Киевом рассматривается вопрос о нанесении ударов по хранилищу радиоактивных отходов в населенном пункте Каменское. Вероятность инсценировки подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ», — сообщили в СКР.



В ведомстве добавили, что Минобороны представило данные о том, как 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, которая должна была вызвать взрыв. Ее содержимое изучают эксперты.



Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Минобороны располагает данными подготовке провокаций со стороны Вооруженных сил Украины с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Цель — дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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