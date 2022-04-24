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Пентагон отказался комментировать возможность визита главы Минобороны Остина в Киев

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Официальный представитель Пентагона Сью Гоф в субботу, 23 апреля, уклонилась от ответа о возможном визите министра обороны США Ллойда Остина в Киев.

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«Мне нечего вам сообщить по этому поводу», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день Зеленский на пресс-конференции, трансляцию которой вело Reuters на своем YouTube-канале, сообщил о том, что в воскресенье Киев посетят Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Разговор будет посвящен поставкам оружия на Украину, отметил украинский лидер.

22 апреля Зеленский заявил, что Украина начала получать от западных партнеров оружие, о котором она давно просила. В тот день министерство обороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии. Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы. Кроме того, Украине предоставлено значительное количество дополнительных противотанковых боеприпасов Carl Gustaf, запасы которого, как уточнили в ведомстве, будут пополняться.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Киева. 17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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