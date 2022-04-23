Прямой эфир
Мир
Джонсон обсудил с Зеленским новый этап военной помощи Киеву
Происшествия
Произошел пожар в пункте приема вторсырья в Омске
Мир
Зеленский назвал условие выхода Украины из переговоров с Россией
Экономика
В Германии нашли возможность облегчить последствия отказа от российского топлива
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Наука
Корабль «Прогресс МС-18» увел МКС от космического мусора
Спорт
«Урал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи

Автомобиль протаранил кафедральный собор в украинском Тернополе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Местная жительница украинского Тернополя въехала в кафедральный собор украинской греко-католической церкви на автомобиле в ночь на Великую субботу, 23 апреля.

На кадрах видно, как иномарка целенаправленно пробивает двери и въезжает в алтарь, даже не пытаясь свернуть, разнося престол с плащаницей.

Глава областной администрации заявил, что произошедшее не диверсия, женщина за рулем не справилась с управлением. Мэр Тернополя этого мнения не разделяет и считает, что это было сделано специально. По его словам, «нелюди надругались над святыней».

Ранее, 23 апреля, Минобороны РФ сообщило, что Киев может провести ряд «циничных провокаций» для дискредитации канонической Украинской православной церкви в канун Пасхи. Поэтому в инцидент в Тернополе прежде всего расследовали на предмет провокации.

28 февраля легковой автомобиль врезался в памятник жертвам репрессий «Стена скорби» в Москве и перевернулся. Водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022