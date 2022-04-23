Автомобиль протаранил кафедральный собор в украинском Тернополе

Местная жительница украинского Тернополя въехала в кафедральный собор украинской греко-католической церкви на автомобиле в ночь на Великую субботу, 23 апреля.

На кадрах видно, как иномарка целенаправленно пробивает двери и въезжает в алтарь, даже не пытаясь свернуть, разнося престол с плащаницей.

Глава областной администрации заявил, что произошедшее не диверсия, женщина за рулем не справилась с управлением. Мэр Тернополя этого мнения не разделяет и считает, что это было сделано специально. По его словам, «нелюди надругались над святыней».

Ранее, 23 апреля, Минобороны РФ сообщило, что Киев может провести ряд «циничных провокаций» для дискредитации канонической Украинской православной церкви в канун Пасхи. Поэтому в инцидент в Тернополе прежде всего расследовали на предмет провокации.

28 февраля легковой автомобиль врезался в памятник жертвам репрессий «Стена скорби» в Москве и перевернулся. Водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму.