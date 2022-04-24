Военный инженер Антон Калинченко отбил переправу у превосходящих сил врага

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

Колонна, в которой состоял старший матрос Максим Леухин, подвозила боеприпасы российским подразделениям, ведущим ожесточенные бои с превосходящими силами украинских радикалов. Чем ближе колонна подступала к местам боев, тем сильнее она обстреливалась украинскими боевиками из миномета. Осознавая опасность попадания вражеских снарядов в грузовик с боеприпасами, старший матрос Леухин проявил мужество и героизм, грамотно маневрируя автомобилем при выдвижении к позициям товарищей. Боеприпасы были доставлены вовремя и без потерь.

Гаубичный артиллерийский дивизион водителя боевой машины пехоты ефрейтора Вадима Ялалова организовал оборону на подступах к поселению, освобожденному от украинских неонацистов. В течение суток дивизион Ялалова отразил несколько атак врага и нанес большой урон живой силе и технике противника. Во время одного из боев ефрейтор Ялалов получил осколочное ранение, но не вышел из боя и продолжил сражаться. Мужество и самоотверженность ефрейтора Ялалова и его товарищей позволили нанести нанести большой урон врагу и отстоять населенный пункт.

Подразделение инженерных войск старшего лейтенанта Антона Калинченко выполняло задачи по наведению переправы через водную преграду. При подходе к месту наведения переправы Калинченко обнаружил там превосходящие силы противника. Несмотря на преимущество врага в численности, подразделение Калинченко одним из первых вступило с ним в бой. Несмотря на полученное в ходе боя ранение, старший лейтенант продолжил командовать своими людьми и сражаться до полного уничтожения украинских радикалов.

23 апреля стало известно о подвиге военного медика Роберта Байрамбекова. Он спас 15 раненых из под вражеского огня, не допустив при этом ни единой потери.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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