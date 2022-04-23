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Пять мирных жителей ДНР пострадали из-за обстрелов ВСУ

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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 23 апреля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в Мариуполе ранены двое мужчин и двое женщин. В поселке городского типа Талаковка ранения получил мужчина.

«Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1236 человек, в том числе 67 детей», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день жители Петровского района Донецка подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок.

Утром 23 апреля в представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что украинские войска выпустили по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

Днем ранее в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск ранения получили 14 мирных жителей, в том числе один ребенок 2007 года рождения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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