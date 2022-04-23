Произошел пожар в пункте приема вторсырья в Омске

В Омске, по предварительным данным, загорелся пункт приема вторсырья. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщило региональное ГУ МЧС.

Площадь пожара на улице 3-я Казахстанская, 18а составляет 1,5 тыс. кв. м.

В тушении задействованы 58 человек личного состава и 12 единиц техники.

Ранее в частном доме в поселке Авиатор в Барнауле в ночь на 19 апреля произошел пожар. В сгоревшем здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины. Очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Все трое погибших, предположительно, отравились продуктами горения.