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«Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией»

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Мюнхенский клуб «Бавария» в субботу, 23 апреля, в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу одержал победу над дортмундской «Боруссией» 3:1, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тем самым баварцы обеспечили себе досрочную победу в турнире, набрав 75 очков, у «Боруссии», которая идет на втором месте — 63, и она не сможет догнать «Баварию» в оставшиеся три тура.

Мюнхенцы 10-й сезон становятся чемпионами бундеслиги, а также являются рекордсменами по количеству побед в Кубке Германии (20) и суперкубке страны (девять). Шесть раз команда «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, один раз становилась победителем Кубка УЕФА.

Ранее, 18 марта, в пригороде Женевы в городе Ньон прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Решающий матч Лиги чемпионов будет проходить 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени (пригород Парижа). Франция не принимала у себя финал Лиги чемпионов с 2006 года.

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