В Германии нашли возможность облегчить последствия отказа от российского топлива

В ФРГ нашли способ облегчить последствия отказа от топлива из России. Колумнист издания Spiegel Александр Нойбахер в субботу, 23 апреля, предложил не закрывать последние три атомные электростанции в стране.

Как сообщается в статье, Германия обещала до конца 2022 года остановить последние три работающие атомные электростанции в стране: «Изар 2», «Неккарвестхайм 2» и «Эмсланд». Нойбахер предложил не делать этого.

«Поведение напоминает голодающего человека, который выбрасывает свой последний кусок хлеба, потому что он твердый и сухой», — охарактеризовал он политические решения немецких властей.

По его мнению, отказ от использования атомной энергетики после аварии на станции «Фукусима» в Японии является ошибкой. При этом остановка использования угля намного полезнее для окружающей среды. Кроме того, пока неясно, хватит ли мощности солнечных и ветряных станций — альтернативной энергетики — для обеспечения всей страны.

«Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии кажется полностью устаревшим», — констатировал колумнист.

Нойбахер напомнил о том, что Бельгия отложила срок отказа от использования АЭС на 10 лет, а Франция, Нидерланды, Польша и некоторые другие страны вообще планируют строить новые реакторы.

Ранее, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По словам дипломата, ФРГ намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Решение стран Запада отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

Началу спецоперации предшествовало обострение ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

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