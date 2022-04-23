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Кабаева отметила потенциал внутренних соревнований по художественной гимнастике

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Современные правила в художественной гимнастике не раскрывают талант спортивной дисциплины, заявила олимпийская чемпионка Алина Кабаева по итогам детского Фестиваля художественной гимнастики «Алина» в субботу, 23 апреля.

Фестиваль «Алина» зажжет звезды в Москве
23 апреля пройдет грандиозный праздник художественной гимнастики

Посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне фестиваль прошел в Москве после трехлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений. Участники из 15 регионов России и из-за рубежа выступили в спорткомплексе «ВТБ Арена» в красочном спортивно-музыкальном шоу.

«Действительно, этот 11-й фестиваль мы очень долго ждали. Три года у нас был перерыв из-за пандемии, но мы очень счастливы, что в этом году у нас получилось. Конечно, праздник удался. Я очень рада. Хочу поблагодарить всех артистов, спортсменов, которые принимали участие в нашем фестивале», — сказала Кабаева.

По словам чемпионки, основательницы Благотворительного фонда Алины Кабаевой и одноименного фестиваля, изменения в правилах художественной гимнастики, которые, по некоторым данным, снимут ограничения на число элементов трудности тела и предмета, пойдут этому виду спорта на пользу.

«Я даже очень рада, что так происходит, потому что сегодняшние правила, официальные правила — они, к сожалению, задают стандарты, и очень простые: не раскрывают гимнастку, не раскрывают ее талант. А Россия всегда была законодательницей мод. И этот вид спорта родился в нашей стране. Поэтому у нас большая конкуренция внутри страны. И если это соревнование будет происходить внутри страны, то, наоборот, художественная гимнастика станет только лучше, зрелищнее. Российская художественная гимнастика от этого ничего не теряет, а только выигрывает», — подчеркнула Кабаева.

На благотворительном празднике спорта 23 апреля выступили заслуженные гимнастки и юные спортсмены. В этом году на мероприятии выступили гимнастки из Донецкой Народной Республики с номером «Полюшко, поле». Спортсменки признались, что переживают за родной край, но это делает их сильнее. Стремление к победе у девочек из ДНР увидела мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Белугина. По ее словам, детей с такими данными сейчас редко увидишь и среди столичных гимнасток.

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