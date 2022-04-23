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Турция закрыла небо для всех летящих в Сирию российских самолетов с военными

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Российские гражданские и военные самолеты временно не смогут пользоваться воздушными пространством Турции, если направляются в Сирию и транспортируют туда солдат. Такое заявление 23 апреля сделал министр иностранных дел государства Мевлют Чавушоглу, предупредив, что глава России Владимир Путин об этом осведомлен.

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«Мы закрыли воздушное пространство для военных самолетов России, и даже для гражданских самолетов, летящих в Сирию и перевозящих солдат. Мы давали разрешения на три месяца. У них было разрешение до апреля, как в Монтрё, так и по другим вопросам. Мы делаем это через диалог», — цитирует главу МИД TRT Haber.

При этом Турция не вводит антироссийские санкции в параллели со странами Запада, так что, по словам Чувашоглу, любая иностранная компания должна соблюдать местные законы и международное право.

Политик затронул важность сохранения диалога с Москвой по вопросам Украины и наличия четкой переговорной позиции между делегациями России и Киева. По его словам, идет некая тайная дипломатия. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то в конечном итоге Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Турции.

11 апреля Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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