Турция закрыла небо для всех летящих в Сирию российских самолетов с военными

Российские гражданские и военные самолеты временно не смогут пользоваться воздушными пространством Турции, если направляются в Сирию и транспортируют туда солдат. Такое заявление 23 апреля сделал министр иностранных дел государства Мевлют Чавушоглу, предупредив, что глава России Владимир Путин об этом осведомлен.

«Мы закрыли воздушное пространство для военных самолетов России, и даже для гражданских самолетов, летящих в Сирию и перевозящих солдат. Мы давали разрешения на три месяца. У них было разрешение до апреля, как в Монтрё, так и по другим вопросам. Мы делаем это через диалог», — цитирует главу МИД TRT Haber.

При этом Турция не вводит антироссийские санкции в параллели со странами Запада, так что, по словам Чувашоглу, любая иностранная компания должна соблюдать местные законы и международное право.

Политик затронул важность сохранения диалога с Москвой по вопросам Украины и наличия четкой переговорной позиции между делегациями России и Киева. По его словам, идет некая тайная дипломатия. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то в конечном итоге Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Турции.

11 апреля Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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