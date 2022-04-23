Зеленский заявил о неготовности к деблокаде Мариуполя военными средствами

Киев не готов пойти на деблокаду Мариуполя военными средствами. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовы ли мы сейчас [разблокировать Мариуполь] <…> Что касается военного разблокирования, на сегодня мы не готовы», — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие из Чеченской Республики подавили огневые пункты украинских неонацистов, укрепившихся в административном здании мариупольского завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Российские военные неоднократно предлагали «Азову» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел) сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

22 апреля Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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