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Актер Сычев оценил перепалку Романкевича с Ибрагимовым перед боем

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Актер Владимир Сычев в субботу, 23 апреля, рассказал о том, как относится к перепалке бойцов Петра Романкевича и Хадиса Ибрагимова перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Между спортсменами возник конфликт в Сети. В ходе перепалки Романкевич заявил, что у Ибрагимова против него нет шансов.

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«Конечно, вы сами знаете, в последнее время стало как-то модным, когда бойцы «нагревают» публику. Я не знаю, сценарные это все моменты или личная какая-то неприязнь кого-то конкретно друг к другу, к своему оппоненту, но тем не менее мы знаем многих таких серьезных и знаменитых даже бойцов, у которых были серьезные такие оскорбления, претензии и подогрев публики перед боем», — заявил Сычев.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился своим прогнозом на бой Хадиса Ибрагимова против Петра Романкевича. Кудряшов назвал Романкевича фаворитом боя, поскольку у него есть «бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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