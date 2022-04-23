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Джонсон обсудил с Зеленским новый этап военной помощи Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 23 апреля, обсудили новый этап поставки военной помощи Киеву. В ходе диалога стороны также затронули тему будущего обновления системы безопасности, рассказал замглавы офиса президента Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада».

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«Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет уже о тяжелой технике... Помощь идет, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновленной системе безопасности», — заявил Сибига.

Накануне, 22 апреля, Джонсон заявил о планах отправки танков в Польшу, чтобы она могла направить свои Т-72 на Украину.

21 апреля стало известно, что украинские военные проходят тренировки на территории Соединенного Королевства и Польши. Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) обучаются управлять британскими бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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