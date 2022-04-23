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Журналисты «Известий» попали под обстрел в периметре «Азовстали»

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Журналисты «Известий» в субботу, 23 апреля, попали под минометный обстрел в периметре завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Вот такие дела, бой завязался. И стрелковый, и минометный. Нужно отходить», — сообщил с места событий корреспондент Семен Еремин.

20 апреля журналисты «Известий» оказались под огнем снайпера возле больницы в Мариуполе. Съемочная группа корреспондента Александра Мартемьянова приехала к зданию, чтобы зафиксировать преступления националистов.

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На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля российский президент Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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