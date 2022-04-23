В Мариуполе заработала первая после освобождения города заправка

После освобождения Мариуполя от националистических формирований в субботу, 23 апреля, там заработала первая АЗС. Репортаж с места событий показал корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

Он опросил жителей Мариуполя, десятки которых собрались возле заправочной станции, чтобы получить топливо для различных нужд.

«Беру для того, чтобы ездить по городу, чтобы пищу готовить. Заправка открылась — круто. Сразу чувствуется, что есть хоть какая-то цивилизация, есть свет в конце тоннеля», — рассказал корреспонденту житель города Андрей Карцев.

Другой обрадовался тому, что по сравнению с Украиной здесь цены теперь дешевле.

Ранее в этот же день гражданка Мариуполя рассказала «Известиям» о постепенном возвращении мирной жизни в город. По ее словам, Украина все восемь лет их фактически «давила». Сейчас же, наоборот, началась тихая мирная жизнь.

Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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