«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча прошла в субботу на «РЖД Арене».

В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме один мяч отыграл футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 25 матчах. «Нижний Новгород» занимает 11-е место. В активе команды 28 очков.

В следующем туре «Локомотив» встретится с петербургским «Зенитом» 30 апреля. «Нижний Новгород» 2 мая сыграет с тульским «Арсеналом».