Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери возросло до 10 человек

Число погибших в результате пожара в военном НИИ в Твери выросло до 10 человек, сообщает Telegram-канал 112.

Пожарные продолжают разбирать завалы.

Пожар начался 21 апреля в четырехэтажном здании НИИ. По данным «Известий», при возгорании сработала пожарная сигнализация. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате по всему зданию обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Его площадь составила примерно 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. После произошедшего возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

22 апреля сообщалось, что госпитализированы 13 человек, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.