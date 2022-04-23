Прямой эфир

В Белоруссии анонсировали подключение к UnionPay

Министр финансов Белоруссии Селиверстов заявил о скором подключении страны к UnionPay
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В скором времени Белоруссия завершит подключение к китайской платежной системе UnionPay. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

Родная Гавана: Куба и Венесуэла готовятся принимать карты «Мир»
Как сейчас россиянам попасть в латиноамериканские страны

Отмечается, что с помощью этой системы ускорится прохождение платежей, возврат выручки и налоговые поступления в бюджет.

По его словам, Минск уже торгует с китайской стороной в юанях, так что если страна будет получать выручку в китайской валюте за свой экспорт, то сможет на них же приобретать в КНР нужные товары, например электронику.

Селиверстов обратил внимание на выгоду расчетов в различных валютах. Таким образом, он считает, что так меньше риска и больше возможности вести расчеты.

20 апреля сообщалось, что крупные российские банки, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Это обусловлено тем, что платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022