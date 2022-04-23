В Белоруссии анонсировали подключение к UnionPay

В скором времени Белоруссия завершит подключение к китайской платежной системе UnionPay. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

Отмечается, что с помощью этой системы ускорится прохождение платежей, возврат выручки и налоговые поступления в бюджет.

По его словам, Минск уже торгует с китайской стороной в юанях, так что если страна будет получать выручку в китайской валюте за свой экспорт, то сможет на них же приобретать в КНР нужные товары, например электронику.

Селиверстов обратил внимание на выгоду расчетов в различных валютах. Таким образом, он считает, что так меньше риска и больше возможности вести расчеты.

20 апреля сообщалось, что крупные российские банки, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Это обусловлено тем, что платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.