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Политолог оценил решение Польши рассылать антироссийские билборды

Политолог Кошкин оценил решение Польши рассылать антироссийские билборды
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Решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого рассылать в европейские страны антироссийские билборды является непорядочным, заявил 23 апреля политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

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«Высшая степень непорядочности для такого высокого и ответственного, как он себя считает, руководителя... Я бы сказал, что это разжигание межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни», — рассказал эксперт в беседе с RT, добавив, что политики Европы XXI века не должны вести себя подобным образом, так как это приведет к глобальному конфликту.

Ранее в этот же день Моравецкий заявил, что Варшава направит в европейские страны передвижные билборды с антироссийским содержанием.

Также польский премьер сообщил о намерении поехать в Германию и другие страны для того, чтобы напомнить о происходящем на Украине.

Кроме того, на своей странице в Twitter Моравецкий показал антироссийские билборды, которые планируется разослать по европейским странам.

Накануне, 22 апреля, президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Русофобные настроения в мире начали усиливаться на фоне проведения Москвой с 24 февраля операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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