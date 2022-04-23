Российская делегация с благодатным огнем вылетела из Израиля в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) в субботу, 23 апреля, вылетела в Москву из Израиля с частью благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Самолет с огнем на борту приземлится в московском аэропорту Внуково-3. Далее лампады с ним будут направлены в 15 храмов Москвы и пять храмов Московской области. Представители епархий Русской православной церкви далее распространят его в другие города России.

Перед получением святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.

Ранее в этот же день в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Он сходит в Кувуклии — часовне в центре храма, скрывающего пещеру Гроба Господня, где находится почитаемая христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Благодатный огонь является святыней для верующих и символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно уже свыше десяти столетий церемония освящения проходит в Кувуклии, являющейся часовней над Гробом Господним.