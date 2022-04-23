ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Центробанк (ЦБ) намерен установить для банков обязательный срок возврата украденных мошенниками денег. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает РБК со ссылкой на поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Отмечается, что действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Центробанк предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов.

Ожидается, что данные меры позволят эффективнее защищать интересы людей, пострадавших от злоумышленников. Поправки в закон, разработанные Банком России, предполагают, что любой российский банк будет обязан вернуть средства в течение 30 дней после установления факта денежного перевода без согласия клиента.

Кроме того, когда клиент кредитной организации потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то тогда также можно рассчитывать на возврат денег (при уведомлении банка об этом).

15 апреля ЦБ РФ опубликовал обновленные рекомендации для банков, согласно которым кредитным организациям при установлении нетипичных операций по картам и счетам следует блокировать онлайн-доступ к ним. Эта мера должна усложнить злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу.

Вместе с тем рекомендуется проинформировать клиента о временной блокировке и о причине данной меры. Банки могут возобновить онлайн-доступ к счетам после личного обращения потребителя.

7 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

Проект поправок разработан для «усиления защиты персональных данных», говорится в пояснительной записке.