Очень хочется, чтобы все страхи и ужасы нынешнего времени кончились на Пасху, как кончились скорби апостолов, когда они увидели Воскресшего Христа.

Но эту Пасху мы отмечаем тогда, когда льется кровь, когда рвутся снаряды, когда страдают люди, когда совершаются страшные злодеяния, когда люди друг друга ненавидят, когда они хотят друг друга убить, отомстить. Страшное время.

Что делать? Как быть?

Человек не может жить без Бога. Жизнь без веры в Бога – это смерть. Иногда мгновенная, чаще медленная и мучительная. В каждого из нас вложены естественные добродетели: совесть, любовь к детям, уважение к старшим. Но если в их основании нет веры в Бога, нет памяти о Нем, нет общения с Ним, все эти добрые качества искажаются, слабеют, и могут обратиться во зло.

В XX веке было сделано много беспрецедентных по своим масштабам попыток заменить веру в Бога какой-то идеологией. Боюсь, что многим и сейчас кажется, что какая-то идеология может спасти.

Но нельзя заменить веру идеологией. Нельзя заменить совесть деньгами.Нельзя заменить блаженства Царства Небесного высокими зарплатами и греховными удовольствиями.

Когда я говорю о Боге, я говорю о Христе, о Боге Истинном, о Боге Живом. Об Иисусе Христе, который умер и воскрес – о Том, Кто обещал не покидать нас до конца нашей жизни на земле.

Верой в Него тысячу лет жили на Руси. Эту веру семьдесят лет пытались уничтожить и во многом преуспели, но вот уже 30 лет мы прожили без гонений за веру. Было время свободно проповедовать Евангелие, учить детей Закону Божьему, строить храмы, совершать дела милосердия.

Многих ли нам удалось спасти? Какой процент наших соотечественников ходит в храм по воскресеньям, причащается, соблюдает евангельские заповеди? К сожалению, многим и сейчас кажется, что можно прожить комфортно и свободно без веры в Бога. Все, что мы пережили во время пандемии, все, что мы переживаем сейчас, доказывает, что без Бога жить нельзя.

Христос Воскресе! Это победный возглас. Но чтобы победить, чтобы со Христом воскреснуть, надо сначала умереть для греха, покаяться в грехах.

На Руси во все тяжелые времена Церковь призывала к покаянию, к исправлению жизни, к молитве, к отказу от греха. И если народ отзывался на этот призыв, Бог приходил на помощь.

Не может быть Пасхи Воскресения без Пасхи Крестной. У каждого из нас есть свой крест. Невозможно жить в этом мире без причастия к искуплению, которым является страдание. Только во Христе оно становится спасительным. Поэтому не надо ничего бояться. Нужно жить с Богом, жить радостно.

Все ужасы, все грядущие бедствия перед Христом — ничто. Во Христе на земле уже явлено Царство Небесное. Оно открывается в сердце человека. «Царство Божие внутрь вас есть», говорится в Евангелии. Если ты обрел это Царство внутри себя, тебе уже неважно, что происходит, где ты будешь: в Мариуполе, в концлагере, в тюрьме или в подвале – Свет тебе светит.

Мы вступили в особый период. В это время надо молчать, а не говорить. В это время надо молиться, делать добро: так, как об этом написано в Евангелии – тайно, чтобы об этом никто не знал. В это время важно помогать людям. Это очень нужно — сейчас появилось огромное количество нуждающихся людей.

Наступает другая эпоха, когда уже надо не просто о чем-то говорить, не просто к чему-то призывать, а самим нужно жить по-христиански. Нужно стяжать тот самый мирный дух, о котором говорил преподобный Серафим Саровский. Тогда вокруг тебя установится другая атмосфера. Вокруг тебя будут люди спасаться, а не умирать.

Никто Пасху отменить не может. И никто не может человека лишить радости. В эти трудные времена радость ощущается более явно, чем во времена мира.

Воскресением Христовым зло побеждено. Осталась его видимость. Она может быть мучительна, как бывают мучительны кошмары. Она может быть обманчива, как бывают обманчивы миражи. Зло бывает ложным, оно может являть себя как некая реальность. Но оно побеждено. В зле нет силы.

Пасха – особое время, когда даже не знающие Христа могут ощутить Его таинственное присутствие в нашей жизни, почувствовать вкус небесной радости, увидеть свет Истины в своем сердце. В эту пасхальную ночь, когда мы приходим в храм, наступает особое время, когда Господь являет Себя.

Можно увидеть отсвет этой радости на лицах людей, которые ходят в храм. Можно увидеть этот отблеск света в глазах наших сестер милосердия, которые днем и ночью ухаживают за тяжелобольными пациентами и во многих больницах России и у линии фронта – в ЦРБ Новоазовска. Можно узнать эту радость на глазах людей, которым наши врачи-добровольцы из церковной Больницы Святителя Алексия спасают руки и ноги и делают сложные операции после тяжелых осколочных ранений в ЦРБ Горловки. Свет Христов просвещает каждого монаха и мирянина — в скиту и в многолюдном храме.

Всех эта радость пронизывает. Бог, являя Себя, открывает Себя, чтобы быть с нами. И я надеюсь, что каждый из нас ощутит радость Пасхи – Воскресения Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

Только обращение ко Христу может помочь пережить страдания, ужасы нашего времени. Только следование за Христом поможет достойно прожить эту жизнь, сохранить совесть чистой и войти в Жизнь Вечную. Только Христос и есть Сама по себе Жизнь.

Христос Воскресе!

Автор – заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности

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