В Японии спасатели не могут найти подавшее сигнал о затоплении судно с людьми

Сотрудники Управления безопасности на море Японии не могут обнаружить круизное судно с пассажирами, подавшее утром 23 апреля сигнал о затоплении судна. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным японского агентства, на борту судна находится 26 людей, включая двух детей.

«Судно сообщило береговой охране, что оно набирает воду около 13:15 (по местному времени. — Ред.), а затем сообщило оператору, что около 15:00 оно накренилось на 30 градусов, после чего потеряло контакт. Береговая охрана, которая направила к месту у полуострова вертолет и патрульные катера, заявила, что по состоянию на 21:00 ни катер, ни людей на борту не обнаружили, добавив, что их судьба остается неизвестной», — сообщает агентство.

Отмечается, что власти привлекли к операции по спасению людей Воздушные силы самообороны. Поиски продолжаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что судно потерпело бедствие в районе полуострова Сирэтоко. По информации портала Iza, экипаж и пассажиры судна находились на момент затопления судна в спасательных жилетах.

18 февраля у берегов Греции в Ионическом море произошел крупный пожар на круизном лайнере Euroferry Olympia с 237 пассажирами и 51 членом экипажа. По информации министерства судоходства, никто из пассажиров не пострадал.