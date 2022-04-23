ДНР заявила о срыве эвакуации из Мариуполя украинскими националистами

Украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв огонь из минометов по месту сбора граждан. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщила народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из города Мариуполь гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В народной милиции добавили, что благодаря действиям военных РФ удалось вывести всех собравшихся граждан из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения.

В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР в Telegram сообщил, что с утра субботы, 23 апреля, власти республики эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное 167 человек, в том числе 23 ребенка.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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