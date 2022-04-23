Диетолог призвала не злоупотреблять «французскими завтраками»

Традиционный «французский завтрак», состоящий из круассана и кофе, может нанести вред здоровью людей, склонных к полноте, а также страдающих гипертонией и имеющих проблемы с почками. Об этом рассказала 23 апреля диетолог Анна Белоусова

«Вроде бы французы не самая больная нация, но тем не менее за ними повторять не стоит. От этого завтрака стоит отказаться, если развивается гипертония, если есть проблемы с почками или если появляется лишний вес», — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что такой завтрак в принципе не является полезным. По ее словам, идеальным завтраком является обычная каша с молоком.

«Если подходить с врачебной точки зрения, то идеальный завтрак — это сочетание медленных углеводов, которые позволят нам обеспечить энергией наш день, и белка. Это может быть каша на молоке или с молоком или каша с кефиром. Это, наверное, идеальный завтрак, который можно употреблять на протяжении многих лет», — заключила диетолог

19 апреля врач-диетолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала, какой завтрак помогает сбросить вес. Она рассказала, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна, поэтому лучше не пропускать этот прием пищи.

Диетолог указала на то, что завтрак должен быть сбалансированным: в организм должны поступать белки, жиры, углеводы, чтобы обеспечить его полноценную работу. Оптимальным завтраком, по словам Денисовой, являются каши из круп — гречневая, пшенная, овсяная, ячневая. Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Этот завтрак можно дополнить молоком, сливочным или растительным маслом.