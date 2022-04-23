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Диетолог призвала не злоупотреблять «французскими завтраками»

Диетолог назвала группу людей, которым могут навредить «французские завтраки»
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Традиционный «французский завтрак», состоящий из круассана и кофе, может нанести вред здоровью людей, склонных к полноте, а также страдающих гипертонией и имеющих проблемы с почками. Об этом рассказала 23 апреля диетолог Анна Белоусова

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«Вроде бы французы не самая больная нация, но тем не менее за ними повторять не стоит. От этого завтрака стоит отказаться, если развивается гипертония, если есть проблемы с почками или если появляется лишний вес», — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что такой завтрак в принципе не является полезным. По ее словам, идеальным завтраком является обычная каша с молоком.

«Если подходить с врачебной точки зрения, то идеальный завтрак — это сочетание медленных углеводов, которые позволят нам обеспечить энергией наш день, и белка. Это может быть каша на молоке или с молоком или каша с кефиром. Это, наверное, идеальный завтрак, который можно употреблять на протяжении многих лет», — заключила диетолог

19 апреля врач-диетолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала, какой завтрак помогает сбросить вес. Она рассказала, что завтрак запускает метаболизм в организме после сна, поэтому лучше не пропускать этот прием пищи.

Диетолог указала на то, что завтрак должен быть сбалансированным: в организм должны поступать белки, жиры, углеводы, чтобы обеспечить его полноценную работу. Оптимальным завтраком, по словам Денисовой, являются каши из круп — гречневая, пшенная, овсяная, ячневая. Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Этот завтрак можно дополнить молоком, сливочным или растительным маслом.

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