Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой

Церемония схождения благодатного огня состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме 23 апреля.

На видеозаписи видно, как толпа прихожан со свечами приветствует благодатный огонь. Также на фоне слышен колокольный звон.

Благодатный огонь был передан делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), сообщил позднее глава попечительского совета организации Владимир Якунин. Его повезли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы затем транспортировать в Москву и другие города РФ.

Перед получением святыни патриарх Иерусалимский Феофил совместно с ФАП вознесли молитву о мире на Святой земле и во всем мире, о прекращении раздоров, войн и кризисов.

Благодатный огонь является святыней для верующих и символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно уже свыше десяти столетий церемония освящения проходит в Кувуклии, являющейся часовней над Гробом Господним.

Верующие называют это ежегодное событие «чудом благодатного огня», ведь процесс происходит в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Огонь привезут к торжественному патриаршему богослужению в Москву специальным рейсом в аэропорт Внуково-3, чтобы затем в течение всей пасхальной службы доставить в 15 столичных и пять областных храмов.