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Пасхальные куличи изготовили для российских военных в Донбассе

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Для российских военных в окрестностях Мариуполя испекли куличи. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

«Задача командования была поставлена — выпустить половину хлеба, половину куличей. Поэтому на сегодняшнее утро мы выпекли тонну хлеба, до 18 часов дня будет испечено еще 3 т хлеба. Итого 4 т», — рассказал один из военнослужащих.

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Он уточнил, что в сутки выпекается около 8 т хлеба. Поэтому в течение дня будет также выпечено 4 т куличей.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российским военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, изготовили и отправили пасхальные куличи. Куличи для российских военных изготовили на армейском подвижном хлебозаводе.

В Белгороде на плацу одной из воинских частей прошла торжественная литургия, на которой настоятель белгородского Смоленского собора протоиерей Павел освятил пасхальные угощения. Сразу после церемонии военные грузовики отправились в Донбасс. Пасхальные угощения дойдут до российских бойцов в канун Пасхи.

На Украине продолжается спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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