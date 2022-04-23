Верховный суд Южной Осетии отменил решение о дате президентских выборов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Осетии сообщили о решении Верховного суда отменить проведение президентских выборов 28 апреля.

«Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решения суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — приводит «РИА Новости» слова секретаря ЦИК Кристины Авлоховой.

Перенести голосование суд попросила группа избирателей, которые заявили, что выбранная дата нарушает избирательские права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.

Выборы президента Южной Осетии состоялись 10 апреля. Согласно законодательству страны, второй тур голосования должен пройти через 15 дней, однако его нельзя проводить в праздничный день. В связи с этим ЦИК принял решение провести второй тур в четверг, 28 апреля.

Выборы признаны состоявшимися, явка — 74,28%. Нарушений во время выборов не выявлено, сообщил член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

Во втором туре на пост президента претендуют два кандидата — лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев, набравший 38,55% голосов, и действующий глава республики Анатолий Бибилов (34,95%).