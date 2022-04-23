В Москве ребенок выпал из окна шестого этажа и погиб

На юге Москвы погиб в результате падения из окна ребенок 2018 года рождения. Об этом 23 апреля сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК России по Москве.

«23 апреля мальчик 2018 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, облокотился на установленную москитную сетку. Продавившись под весом ребенка, сетка выпала, что повлекло падение его из окна с высоты шестого этажа. От полученных повреждений ребенок скончался в машине скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

11 апреля в Ижевске четырехлетняя девочка выпала с балкона многоэтажного дома. От полученных травм ребенок скончался. Установлено, что мать отлучилась в магазин, в это время девочка самостоятельно открыла дверь на балкон, поставила табурет и открыла окно. Возбуждено уголовное дело.