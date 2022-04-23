МО заявило о планах Киева ударить по хранилищу радиоактивных отходов

Украинские власти с целью обвинения РФ рассматривают вопрос ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский химический завод» в Днепропетровской области. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта», — добавил Кириллов на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением РФ в применении ядерного, химического или биологического оружия.

21 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти готовят постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в мародерстве.

Переодетые в российскую униформу боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием военной техники со знаком Z демонстративно грабили частные дома, отметил Мизинцев.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

Специальную военную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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