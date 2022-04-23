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Захарова назвала основную причину разлада отношений России с Западом

Захарова: Запад игнорировал интересы безопасности Москвы в течение долгого времени
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Разногласия России с США и Европой, сложившиеся в настоящее время, возникли из-за того, что интересы безопасности Москвы игнорировали в течение долгого времени. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности нашей страны попросту игнорировались. Западники шаг за шагом рушили механизмы контроля над вооружениями, созданные трудами целых поколений переговорщиков. Это яркий пример того, почему международная напряженность возросла до недопустимого уровня», — сказала она в интервью телеканалу RT.

Дипломат отметила, что возвращение к диалогу о рамках неделимой европейской безопасности и выработка «правил мирного сосуществования» на основе принципа уважения законных интересов всех ключевых государств должны отвечать законам всех стран.

Захарова подчеркнула, что сегодня мир проходит период глубокой трансформации. По ее словам, однополярный мир ушел в прошлое еще задолго до начала конфликта вокруг Украины.

«Новые центры силы в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке играют всё более заметную роль в формировании глобальной повестки, проявляют готовность отстаивать свои интересы, требуют уважения собственного пути развития», — добавила она.

Это как раз таки и не устраивает США и их западных союзников. По мнению представителя МИД РФ, «они не готовы отказаться от привилегированного положения на мировой арене и пытаются остановить или притормозить процесс демократизации международных отношений».

20 апреля Захарова заявила, что Вашингтон должен прекратить свою разрушительную политику для нормализации отношений как с Москвой, так и в целом.

13 марта американский журналист Джош Хаммер в статье для журнала The American Spectator выразил мнение, что за последнее время мир претерпел существенные изменения и эра «однополярного доминирования» США закончилась.

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