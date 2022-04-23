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Власти Оренбургской области раскрыли подробности о взрыве на предприятии

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В промышленном цехе алюминия на территории предприятия по производству металлов в субботу, 23 апреля, произошел взрыв. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

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«Сегодня в 12:29 [10:29 мск] на пульт дежурного поступило сообщение о хлопке в цехе промышленного алюминия на заводе «НСплав» в Новотроицке. В 12:37 [10:37 мск] спасатели установили на месте, что произошел хлопок без горения при производстве в одноэтажном здании цеха промышленного алюминия. Сотрудники МЧС провели обследование территории цеха. Частично повреждены стены здания ориентировочно на площади 700 кв. м. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что происшествие не несет никакой угрозы экологической обстановке.

Утром 23 апреля сообщалось о взрыве на руднике «Гайский ГОК» под Оренбургом, в результате инцидента три человека погибли, 88 удалось эвакуировали. Как сообщили в правительстве региона, инцидент на руднике произошел в результате плановых взрывных работ. При этом на самом предприятии опровергли факт взрыва.

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