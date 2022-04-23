Диетолог назвала главную опасность низкокалорийных продуктов при похудении

Низкокалорийные продукты при чрезмерном употреблении могут навредить человеку, который соблюдает диету. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 23 апреля, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Есть ряд продуктов, у которых калорийность на 100 граммов составляет менее 50 килокалорий. Сюда входят большинство фруктов и овощей, зелень, салат. За исключением хурмы, манго, винограда и банана: у них калорийность повыше», — рассказала диетолог.

Дианова отмечает, что если человек при попытках похудеть ест исключительно низкокалорийные продукты, то он находится в постоянном состоянии голода. Из-за этого он срывается и начинает есть больше, предупредила врач.

Ранее, 21 апреля, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что голодание является самым вредным способом похудения.

По ее словам, эффект от диеты в этом случае будет кратковременным, а потерянные килограммы достаточно быстро вернутся, когда человек снова начнет есть.