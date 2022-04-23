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Военный обозреватель оценил данные об отправке британских диверсантов на Украину

Военный обозреватель «Известий» назвал возможные цели бойцов SAS на Украине
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Военный обозреватель «Известий» в субботу, 23 апреля, оценил сообщения об отправке британских диверсантов из состава Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) на Украину.

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Об отправке диверсантов стало известно ранее в этот день. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам.

Бойцы SAS выполняют секретные, так называемые «черные» задачи, в том числе и методами агентурной разведки. Список задач полка широк — от ведения разведки на территории вероятного противника до совершения диверсий и освобождения заложников, отметил обозреватель.

«То, что о деятельности на Украине SAS стало известно, говорит о серьезном проколе в системе безопасности и утечки критически важной информации. Их миссии выполняются максимально скрытно и не должны показывать вовлеченность Великобритании. Могу предположить, что речь идет не о бойцах, а о штабных специалистах. Их задачей станет оказание методической помощи украинским штабам в планировании диверсионной работы против российских войск», — отметил эксперт.

Он добавил, что SAS могут помочь Вооруженным силам Украины советами по дестабилизациии ситуации в Херсонской или Запорожской областях.

Также в субботу Следственный комитет России заявил, что изучит информацию о заброске Великобританией на Украину 20 специалистов по диверсиям.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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