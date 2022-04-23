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ВС Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов

Верховный суд Южной Осетии отменил решение о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля
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Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики о назначении второго тура президентских выборов на 28 апреля. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зарина Тедеева.

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«Накануне Верховный суд республики получил исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным», — сказала она.

С заявлением назначить новую дату обратились трое местных жителей.

10 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента республики.

Выборы признаны состоявшимися, явка составила 74,28%.

Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

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