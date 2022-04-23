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Экономист назвал способ защиты сбережений от дефолта

Экономист Коган заявил, что защитить сбережения от дефолта поможет хранение в разных корзинах
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Застраховать деньги от дефолта поможет диверсификация портфеля, при этом граждане могут сделать это самостоятельно, не прибегая к подорожавшим вдвое страховкам на бирже. Такое мнение выразил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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Он указал на отсутствие прямой страховки средств от дефолта государства. Однако обезопасить сбережения можно, разложив их по разным «корзинам» — как по активам, так и по валютам.

«Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Как убежден Коган, даже в случае дефолта, он будет скорее рукотворным, так как Россия имеет достаточно средств для погашения внешних долгов несколько раз. Последствия такого дефолта также были бы минимальными — государство в значительной степени контролирует курс рубля.

«Но диверсификация подушки безопасности все равно остается правильным шагом», — резюмировал специалист.

21 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы и никакой дефолт ей не грозит. Она также отметила, что золотовалютные резервы России при необходимости будут задействованы для обеспечения необходимого объема импорта.

Ранее, 12 апреля, глава Росбанка Илья Поляков рассказал, что вклады и рублевые сберегательные счета являются эффективными способами сохранения средств. Он уточнил, что разумным способом размещения средств с целью их сохранения в нынешних условиях являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двухзначных ставок. В качестве другого инструмента сбережения средств Поляков назвал облигации крупных российских компаний.

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