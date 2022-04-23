Немцы раскритиковали посла Украины за постоянные требования к ФРГ

Немцы выразили массовое недовольство на постоянные требования со стороны Украины. Так, множество возмущенных комментариев они оставили под постом украинского посла в Берлине Андрея Мельника в Twitter, написавшего вновь о том, Украине нужно отправить тяжелое немецкое оружие.

«Будет ли когда-нибудь твит от вас без оскорблений и требований? Полагаю, что нет!» — отреагировал пользователь с ником jack bristow.

Другие пользователи отметили, что Германия Украине ничего не должна. Так, пользователь с ником Mantra попросил Мельника извиниться за свое недипломатическое поведение и уехать из страны.

«В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?» — заявил пользователь Boris.

Также пользователи отметили, что украинские военнослужащие «не смогут управлять современной военной техникой». Например, немецкими боевыми танками «Леопард», которые Киев попросил у Берлина.

«Ваши войска не знают, как с ними управляться? Их придется обучать неделями, если не месяцами, прежде чем их можно будет эффективно использовать», — отметил Doks.

Немцы также добавили, что такое поведение считают неприемлемым, когда «Украина сначала ругает Германию, а потом требует немецкое оружие».

8 апреля немецкие пользователи Сети выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны Андрея Мельника. Пост был опубликован 8 апреля и за несколько дней собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания посла противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

В середине февраля Донецка и Луганская Народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».