Мурашко рассказал о проходящих лечение в Москве детях из Донбасса и Украины

20 детей с минно-взрывными ранениями из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины проходят лечение в Москве. Об этом заявил в субботу, 23 апреля, глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, «это наиболее тяжелые дети».

«Сегодня мы в том числе оказываем медицинскую помощь детям с минно-взрывными травмами. Здесь, в Центре и в Российской детской клинической больнице, находятся дети из Донецка, Луганска, Харьковской области и других регионов», — сказал Мурашко журналистам.

Он также отметил, что остальные дети получили помощь в Белгородской и Ростовской областях.

Министр также уточнил, что высококвалифицированные специалисты оказывают любой вид хирургической помощи, что позволяет достигать максимальных результатов в лечении. Мурашко добавил, что помощь оказывается государством в полном объеме, включая реабилитацию.

15 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал состояние одного из корпусов больницы в Мариуполе, обстрелянного украинскими военными. Находиться внутри бывшего корпуса опасно: в любой момент может произойти обрушение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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