Более 860 украинцев дезертировали из частей Нацгвардии по собственной воле

Более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей. Такие данные по состоянию на 29 марта, полученные из украинских документов, привели в Министерстве обороны РФ.

«Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части», — сообщает российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

18 апреля в Минобороны РФ рассказали, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют более 23 000 человек.

Ранее один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, рассказал корреспонденту «Известий» об отношениях между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевиками из полка «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Он назвал «азовцев» нелюдями. Он дополнил свои слова, рассказав о том, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставив обычным военным только автоматы.

В Народной милиции ДНР рассказали о том, что боевики «Азова» расстреливали в спины солдат ВСУ, решивших сдаться российским войскам. В подтверждение сказанного НМ ДНР опубликовала кадры убитого военнослужащего морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок, который не успел воспользоваться листовкой для сохранения своей жизни.

В середине февраля Донецка и Луганская Народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России также подчеркивали, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

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