Минобороны России раскрыло новые данные о потерях Нацгвардии Украины

Министерство обороны РФ в субботу, 23 апреля, опубликовало новые данные о потерях состава Национальной гвардии Украины, полученные из официальных украинских документов.

«Раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27 отдельной бригады (в/ч 3066) и 15 отдельного батальона (в/ч 3055) по состоянию на 29 марта 2022 года», — сообщает российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

В опубликованных документах (на украинском языке) указаны личные данные (ФИО, дата рождения и смерти) погибших украинских военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения. Согласно документам, воинские части 3066 и 3055 потеряли 27 военнослужащих.

«Документы также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — добавили в Минобороны РФ.

Согласно этим данным, вышеуказанные воинские части также потеряли 50 военнослужащих в результате полученных ими ранений. Бойцы проходят лечение в медучреждениях. Также в списке числится 1 пропавший без вести солдат. Кроме того, украинские войска остались еще без 69 бойцов по причине самовольного оставления воинских частей с их стороны.

18 апреля в Минобороны РФ рассказали, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют более 23 000 человек.

В середине февраля Донецка и Луганская Народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России также подчеркивали, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

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