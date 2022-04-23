СК России изучит данные об отправке британских диверсантов SAS на Украину

Следственный комитет России изучит информацию о заброске Великобританией на Украину 20 специалистов по диверсиям. Об этом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин, передает пресс-служба ведомства 23 апреля.

«Согласно озвученным в СМИ данным, Британия направила подо Львов специалистов из состава Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским спецслужбам в организации диверсий на территории Украины. SAS прослыли специалистами по организации массовых протестных митингов, заказных убийств политдеятелей, а также подготовке терактов», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Подчеркивается, что указанные данные будут тщательно проверены. Следователи обеспечат непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС России.

Об отправке британских диверсантов на Украину стало известно ранее, в субботу. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). По данным информатора, задачей диверсантов является организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

Он уточнил, что бойцы SAS известны как специалисты по организации госпереворотов и терактов, массовых протестов, заказных убийств политических деятелей.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».