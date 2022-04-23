XXI молодежные Дельфийские игры России проходят в Красноярске с 22 по 27 апреля

В этом году конкурсная и фестивальная программа включает в себя 34 творческие номинации. Среди них как уже знакомые: «Фортепиано», «Театр», «Дизайн одежды», «Защита персональных данных», «Тележурналистика» и др., так и новые: «Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный видеоблогинг». В Красноярске будет разыграно рекордное количество наград — 106 комплектов.

23 апреля 2022 года в 18:00 (по красноярскому времени) состоится официальная церемония открытия XXI молодежных Дельфийских игр России.

На церемонии будут исполнены творческие номера и эпизоды, которые познакомят гостей с историей Дельфийских игр и культурой Красноярского края. В ходе открытия состоится парад регионов, во время которого будет представлен каждый субъект РФ, участвующий в Высшем форуме искусств.