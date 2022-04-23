Прямой эфир
Туризм
Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ
Мир
Итальянский генерал указал на нежелание США разрешить кризис на Украине
Интернет
ЕС согласовал новые правила по контролю за контентом интернет-компаний
Мир
Минобороны РФ сообщило о выполнении ракетными войсками и артиллерией 1098 огневых задач за сутки
Экономика
Правительство России обязало нефтяников продавать больше топлива на бирже
Мир
На севере Японии тонет круизное судно
Мир
В Донецке ребенок получил ранение из-за обстрела ВСУ
Мир
СКР расследует осквернение памятников советским воинам в Литве
Мир
Трамп опроверг признание ответственности за штурм Капитолия
Мир
Источник назвал целью санкций США против РФ дальнейшее сдерживание Китая
Общество
Траты россиян на куличи перед Пасхой снизились в 2022 году

XXI молодежные Дельфийские игры России проходят в Красноярске с 22 по 27 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году конкурсная и фестивальная программа включает в себя 34 творческие номинации. Среди них как уже знакомые: «Фортепиано», «Театр», «Дизайн одежды», «Защита персональных данных», «Тележурналистика» и др., так и новые: «Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный видеоблогинг». В Красноярске будет разыграно рекордное количество наград — 106 комплектов.

23 апреля 2022 года в 18:00 (по красноярскому времени) состоится официальная церемония открытия XXI молодежных Дельфийских игр России.

На церемонии будут исполнены творческие номера и эпизоды, которые познакомят гостей с историей Дельфийских игр и культурой Красноярского края. В ходе открытия состоится парад регионов, во время которого будет представлен каждый субъект РФ, участвующий в Высшем форуме искусств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022